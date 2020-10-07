Fransa'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunuyor - Son Dakika

Fransa'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunuyor

07.10.2020 23:30
Fransa'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunuyor, System.String[]

Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunduğu öne sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunduğu öne sürdü.

Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada "Dağlık Karabağ'daki çatışmadan gelen haber, Türkiye'nin askeri müdahalesi olduğu yönünde. Bu, çatışmanın uluslararasılaştırma tehdidini taşıyor. Biz kendimiz bundan her türlü kaçınmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunuyor
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A ÇAĞRI

Fransa'nın Dağlık Karabağ ile ilgili tutumunu defalarca dile getirdiğini söyleyen Le Drian, "Fransa, her iki tarafın en kısa zamanda hiçbir ön koşul olmaksızın tüm askeri eylemlere son vermesi ve görüşmelere başlaması gerektiğini savunuyor. Görüşmeler olumlu sonuçlara getirmeli, çok uzun zaman alsa da" diye konuştu.

"ÖN KOŞULLAR SÜRÜLMESİ SONUÇ ELDE ETMEYE İZİN VERMEYECEK"

Le Drian, "Tarafların ön koşullar sürmesi sonuç elde etmeye izin vermeyecek. Ateşkesin sağlanması ve müzakere masasına oturulması gerekiyor" diye ekledi.

Fransa'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunuyor
Fransa'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunuyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ, Türkiye, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'dan Türkiye'ye skandal suçlama: Dağlık Karabağ'daki silahlı çatışmalara askeri müdahalede bulunuyor - Son Dakika Dünya

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