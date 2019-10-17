Son Dakika Haberleri: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika Güncel Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

58 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali El-Hekim ile bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Iraklı mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali El-Hekim ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hekim, Suriye'den kaçan terör örgütü DEAŞ üyelerinin ülkesine girmesini engellemek için gereken tedbirlerin alındığını belirterek, "Suriye'de 72 ülkeden gelen çok sayıda yabancı DEAŞ üyesi bulunuyor. Söz konusu bu ülkeler gereken önlemleri almalıdır" şeklinde konuştu.

Suriye'deki terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklıların yakalanması ve adil bir şekilde yargılanması için ülkesinin gereken işlemleri yapacağını vurgulayan Iraklı bakan, görüşmede ayrıca Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın da ele alındığını söyledi.

Fransız bakan ise yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmeler ışığında, terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerini acilen toplanmaya davet edeceğini bildirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'a bu sabah giden Fransa Dışişleri Bakanı'nın, Bağdat'taki temaslarının ardından Kürt yetkililerle bir araya gelmek için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Irak'ın Körfez Bölgesi'ndeki sorunları çözmekte önemli bir rol oynadığını söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı "Tahran ile ABD arasındaki gerilimi düşürmek için Irak hükümeti ile birlikte çalışıyoruz" sözlerini de ekledi.

(AH-HA-D)

Mevlüt Çavuşoğlu, Muhammed Ali, Fransa, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
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