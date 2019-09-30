Fransa, eski Cumhurbaşkanı Chirac'ı uğurladı

Fransa, (DHA) ? Fransa'da 86 yaşında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlendi. Chirac için bugün ulusal yas ilan edilirken, törene aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu birçok dünya lideri katıldı.

Geçen hafta hayatını kaybeden Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın cenazesi dün başkent Paris'teki Invalides anıtına getirildi. Vatandaşların ziyaretinin ardından bugün de Saint-Sulpice kilisesinde Chirac'ın cenaze töreni düzenlendi.

Önce Katedral Sain-Louis-des-Invalides'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ordunun eşliğinde düzenlenen törenin ardından, Chirac'ın tabutu Saint 'Sulpice kilisesine getirildi. Burada, Chirac'ın ailesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un dışında hayatta olan eski Fransa Cumhurbaşkanları da katıldı.

Törene, Putin, ABD eski Başkanı Bill Clinton, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder gibi dünya liderleri de katıldı. Törende Türkiye'yi Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa temsil etti.