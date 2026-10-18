Görüntü Fransa'dan! Rolex ve Louis Vuitton mağazaları yağmalandı

Fransa’da akaryakıt, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışa karşı sokağa çıkan sarı yeleklilerin gösterileri bazı kentlerde şiddete dönüştü. Lüks markaların mağazalarını hedef alan gruplar vitrinleri kırarak değerli ürünleri yağmaladı.

LYON’DA LOUIS VUITTON MAĞAZASI HEDEF ALINDI

Lyon’un Presqu’île bölgesinde Louis Vuitton, Hugo Boss, The North Face, Sephora ve The Kooples mağazalarının camları kırılarak ürünler alındı. Yerel basın, kentte en çok zarar gören yerlerin Édouard-Herriot Caddesi ve çevresindeki sokaklar olduğunu yazdı.

BORDEAUX’DA ÇANTALARLA ÇIKTILAR

Fransız basınında yer alan bilgilere göre Bordeaux’da bir grup Louis Vuitton mağazasına girdi ve kollarında çantalarla dışarı çıktı. Kentte Intersport, Decathlon ve Apple Store mağazaları da yağmalandı ya da tahrip edildi, Galeries Lafayette’in vitrinleri kırıldı. Göstericilerin Gironde Valisi Sophie Brocas’ın resmi konutunun avlusuna girerek tahribat yaptığı bildirildi.

MARSİLYA’DA ROLEX İDDİASI

Marsilya’da ise Rolex ve Louis Vuitton mağazalarının gösteriler sırasında tamamen yağmalandığı sosyal medya paylaşımlarında ileri sürüldü. Fransız basını bu iddiaların henüz doğrulanmadığını belirtti. Kentte Hermes mağazasının da hedef alınan iş yerleri arasında olduğu aktarıldı.

PARİS, LILLE VE NICE’TE DE YAĞMA

Paris’te Cumhuriyet Meydanı çevresinde bazı dükkanlara girilerek kozmetik ürünleri ve cep telefonları alındı. Lille’de bir Apple mağazasına girildiği bildirildi, Nice’te de bazı iş yerleri yağmalandı. Yağmacılara engel olmaya çalışan bir kadının dükkanını koruyamadığı anlar da kameraya yansıdı.

1200 GÖZALTI, 150 YARALI, 1 CAN KAYBI

Güvenlik güçleri, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Fransa İçişleri Bakanlığı, saat 15.00 itibarıyla ülke genelinde 272 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Başbakan Sebastien Lecornu ise gösteriler kapsamında toplam 1200 kişinin gözaltına alındığını, 150 jandarma ve polisin yaralandığını bildirdi. Paris’teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişi de hayatını kaybetti.