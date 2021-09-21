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Fransız Bakan Bachelot-Narquin: "İslam büyük coğrafyayı kapsayan bir medeniyettir" - Son Dakika

Fransız Bakan Bachelot-Narquin: "İslam büyük coğrafyayı kapsayan bir medeniyettir"

21.09.2021 21:48
Fransız Bakan Bachelot-Narquin:

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot-Narquin, İslam'ın Arap Yarımadası'ndan bugünlere Mısır ve Mağrip'ten geçerek, Hindistan'dan Endülüs'e uzanan coğrafyayı kapsayan büyük bir uygarlık olduğunu söyledi.

Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot-Narquin, İslam'ın Arap Yarımadası'ndan bugünlere Mısır ve Mağrip'ten geçerek, Hindistan'dan Endülüs'e uzanan coğrafyayı kapsayan büyük bir uygarlık olduğunu söyledi.

Fransa'da ilk defa Paris dışında 18 kent, Louvre Müzesi'nin organizatörlüğünde 20 Kasım-27 Mart arasında "Şimdiyi anlamak için bir geçmiş" temasıyla İslam Sanatları Sergisi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İslam coğrafyası ve medeniyetine ait eserlerin yer alacağı serginin Louvre Müzesi'ndeki tanıtım programına, Kültür Bakanı Bachelot-Narquin, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile müze yetkilileri ve sergilerin yer alacağı kentlerden bazılarının belediye başkanları katıldı.

Bakan Bachelot-Narquin, İslam sanatlarına ait eserlerin Fransa'da ilk kez Paris dışında eşzamanlı olarak 18 farklı şehirde sergileneceğini söyledi.

Sergiler için 4 milyon avroluk bütçe ayrılan organizasyonun finansmanının Kültür Bakanlığı tarafından karşılandığını ifade eden Bachelot-Narquin, İslam medeniyet ve kültürüne ait eserlerin, Fransızların İslam'a bakışlarını değiştirmeye yardımcı olmasını umduklarını belirtti.

Bachelot-Narquin "İslam sadece bir din değil, kelimenin kendisinin de anlattığı gibi büyük coğrafi alanı ve geniş zaman dilimini kapsayan bir medeniyettir." dedi.

Kabe'nin anahtarı da sergileniyor

Hindistan'dan Endülüs'e geniş bir alanı kapsayan, 7. yüzyıldan bugüne var olan bir medeniyet içinde çok farklı sanatsal ifadelerin oluştuğunu kaydeden Fransız Kültür Bakanı, sergilerin bu çeşitliliğinin sanatsal zenginliği hatırlatacağını aktardı.

Bachelot-Narquin, İslam'ın uzak bir medeniyet değil, yüzyıllardır batı uygarlığıyla ilişkisi olan bir medeniyet olduğuna dikkati çekti.

Fransa'da Orta Çağ'dan beri çok sayıda İslam sanatına ait eserin bulunduğunu, 2003'te İslam Sanatları bölümü açılmadan önce de Louvre Müzesi'nde çok sayıda İslami sanat eserinin olduğunu dile getiren Bakan, sergilerde Memlük Devleti döneminden kalma Kabe'nin anahtarı gibi diplomatik hediyelerin de olduğu bilgisini verdi.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise sergilerde yer alan İslam sanatları eserlerinin, mübadele, yazışma, fikir ve insan yolculuklarından oluşan bin yıllık tarihe tanıklık ettiğine dikkati çekti.

Fransa'da 18 şehirde sergilenecek eserlerin, bu bakımdan özellikle gençlere hitap ettiğini ifade eden Blanquer, din meselesinin insanlık tarihinin anlamlı parçası olduğunu kaydetti.

Dünyanın en büyük sanat müzesi: Louvre

Dünyanın en büyük sanat müzesi özelliğini taşıyan Paris Louvre Müzesi'nde koleksiyon olarak İslam Sanatı, Antik Yunan ve Mısır eserlerinin yanı sıra Roma eserleri, heykeller, tablolar, baskı ve çizimler bulunuyor.

Müzede aynı zamanda yasa dışı yollarla Türkiye'den de getirildiği belirtilen tarihi eserler yer alıyor.

Fransa, India, Mısır, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız Bakan Bachelot-Narquin: 'İslam büyük coğrafyayı kapsayan bir medeniyettir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız Bakan Bachelot-Narquin: "İslam büyük coğrafyayı kapsayan bir medeniyettir" - Son Dakika
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