Fransız haber sitesinden 'Türkiye geri döndü' yazısı - Son Dakika

Fransız haber sitesinden 'Türkiye geri döndü' yazısı

FRANSA merkezli bağımsız haber sitesi Aleteia'da yer alan 'Türkiye geri döndü' başlıklı yazıda, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçirdiği dikkat çekici dönüşümün Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerektiği kaydedilerek, "Türkiye yeniden saygı ve...

Fransız haber sitesinden 'Türkiye geri döndü' yazısı, System.String[]

FRANSA merkezli bağımsız haber sitesi Aleteia'da yer alan 'Türkiye geri döndü' başlıklı yazıda, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçirdiği dikkat çekici dönüşümün Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerektiği kaydedilerek, "Türkiye yeniden saygı ve korku uyandırıyor" denildi.

Fransa merkezli bağımsız bir Katolik haber sitesi Aleteia'da Türkiye hakkında dikkat çekici bir yazı yayınlandı. 'Türkiye geri döndü' başlıklı yazıda, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emelleriyle yeniden bağ kuran Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç gösterdiği vurgulandı. Yazıda, Türkiye'nin stratejik bir amaçla Doğu Akdeniz'de yürüttüğü hidrokarbon arama çalışmalarının, karasularının sınırlandırılmasına ilişkin eski Türk-Yunan anlaşmazlığında yeni bir bölüm açtığı ifade edildi. Türkiye'nin, dünyanın varoluşundan beri bütün ulusların yaptığı gibi kendi menfaatlerini savunduğuna işaret edilen yazıda, Fransa'nın 'Türkiye'nin Akdeniz'deki emellerini yıkmak için' Yunanistan'ı desteklemeyi tercih ettiği belirtildi. Yazıda ayrıca Türkiye'deki mevcut yönetimin Doğu Akdeniz'deki soruna sebep olarak bahane edilmesine gerek olmadığı, aynı gerilimin Erdoğan liderliğindeki AK Parti dışındaki bir hükümetle de yaşanabileceği dile getirilerek, "Öte yandan Türkiye bize savaş açmayacak ve yarın sabah topraklarımızı işgale kalkışmayacak" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE YENİDEN SAYGI VE KORKU UYANDIRIYOR'Aleteia sitesindeki yazıda, "Bununla birlikte, bu anlaşmazlık klasik olsa da, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına gelmesinden bu yana Türkiye'nin geçirdiği dönüşüm dikkate değer. Bu ülke bir şekilde kendi medeniyet ve dini temellerini yeniden keşfetme, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel anlatısının bağlarını yeniden kurma sürecinde. Denizlerdeki anlaşmazlığının ötesinde, bu boyutun da Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerekir" değerlendirmesinde bulunuldu.Yazıda 'Zayıf Bir Avrupa' ara başlığı altında ise şu görüşler sıralandı: "İşte Avrupa kapılarındaki bu büyük ülkeye dair yeni durum: yüzölçümü, nüfus, medeniyet ve tarih bakımından büyük bir ülke; gururlu, genç ve kalabalık bir halk ile karşı karşıyayız. Kişi başına düşen GSMH iyi seviyede ve borçlanması ölçülü. Ekonomi, sağlık ve eğitimi bir araya getiren İnsani Gelişme Endeksi yüksek seviyelerde. ve önemli bir askeri güç. Bu büyük ülke giderek tarihine, kültürüne ve dini İslam'a bağlı bir güç-medeniyet haline geliyor. Bir şekilde Türkiye yeniden saygı ve korku uyandırıyor. Avrupa ülkeleri ise bunun aksine daha az saygı ve korku uyandırıyor. Bugün Avrupa ülkeleri Türkiye'yi güçlü kılan demografi, kültürel ve dini kimlik ile güç-medeniyet açısından zayıflar."

Geri Döndü, Türkiye, Fransa, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fransız haber sitesinden 'Türkiye geri döndü' yazısı - Son Dakika


Son Dakika

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