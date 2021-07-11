Üye Girişi
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar - Son Dakika

Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar

11.07.2021 10:08

Bodrum'da günübirlik tekne turu ile mavi yolculuğa çıkan Fas ve Fransız turistler girdikleri Ilıca Mağarası'nda iki kişi tarafından tacize uğradıklarını öne sürdü. 6 turist kadından 4'ü çığlıklar atarak mağaradan çıkarken, karanlıkta vücutlarının okşandığını ve öpülmeye çalışıldıklarını öne sürerek iki kişiden şikayetçi oldu. Tacizle suçlanan A.Ç., "Mağara çok dar ve karanlıktı ilerledikçe tüneller küçüldü, fazla insan da olunca burada birbirimize çarpmış olabiliriz. İftira atıyorlar" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bir hafta önce gelen Fransız ve Faslı turistler dün sabah saatlerinde günübirlik tekne turu ile mavi yolculuğa çıktı. Öğle saatlerinde turistik Kara Ada'daki Kleopatra Mağarası'ndaki ılıcaya giren 6 turist kadından 4'ü çığlıklar atarak mağaradan çıktı. Mağarada karanlıkta vücutlarının okşandığını ve öpülmeye çalışıldıklarını iddia eden turistler iki kişiden şikayetçi oldu.

TEKNEDEN İNDİLER GÖZALTINA ALINDILAR

Sözcü'de yer alan habere göre; tekne ile dün akşam saatlerinde Bodrum'a dönen turistler kaptan aracılığı ile yardım isteyerek polise durumu bildirdiler. Teknenin karaya yanaşması ile turistleri taciz ettikleri iddia edilen 27 yaşındaki A.Ç. ile arkadaşı 28 yaşındaki M.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fransız turistlerin katıldığı mavi yolculukta taciz iddiası: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar

"VÜCUDUMUZDA BAZI ELLERİN DOLAŞTIĞINI HİSSETTİK"

Turistler yanlarındaki rehber ve Türk arkadaşları aracılığı ile polise durumu anlattılar. Fransız J.K. "Ilıca Mağarası'na girdik, 10 metre kadar gittikten sonra mağara karardı, ancak tünellerde el yordamı ile ilerledik. Bu arada vücudumuzda bazı ellerin dolaştığını hissettik. Önce kendi arkadaşlarımız sandık ardından birisi sarılıp öpmeye kalktı. O anda arkadaşımızın birisi telefonun ışığını açınca iki kişi aramızda bize sarılırken bulduk, şok olduk. Hemen mağaradan çıkıp durumu kaptana bildirdik. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Mağara içerisinde korku dolu anlar yaşadık" dedi.

"YANLIŞLIKLA DOKUNMUŞ OLABİLİRİZ"

Tartışma teknenin yaklaştığı iskelede de devam etti. A.Ç. polislere "Mağara çok dar ve karanlıktı ilerledikçe tüneller küçüldü, fazla insan da olunca burada birbirimize çarpmış olabiliriz, durum tamamen yanlış anlamadan ibaret. Biz onları sakinleştirmeye çalıştık, iftira atıyorlar. Biz de onlardan şikayetçiyiz" dedi. A.Ç. ve arkadaşı M.Z. ile şikayetçi altı turist ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar

Hisarcık, Bodrum, turist, Ilıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Olay yerindeki varilin içinde bulunan izmarit, katilin annesine ait çıktı 10:06 Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Olay yerindeki varilin içinde bulunan izmarit, katilin annesine ait çıktı Hasret sona erdi! Copa America'da zafer Brezilya'yı deviren Arjantin'in oldu 09:57 Hasret sona erdi! Copa America'da zafer Brezilya'yı deviren Arjantin'in oldu Yunan Bakan Dendias'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler 09:42 Yunan Bakan Dendias'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Hayvan otlatmak için evden çıktılar! İki kardeşin cansız bedeni gölette bulundu 09:34 Hayvan otlatmak için evden çıktılar! İki kardeşin cansız bedeni gölette bulundu Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi patlak verdi! Söz yazarı tepkisinde Türkiye maçını örnek gösterdi 09:26 Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi patlak verdi! Söz yazarı tepkisinde Türkiye maçını örnek gösterdi 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 23:30 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı 20:19 Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi 19:16 Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi

Son Dakika Haberleri
10:10 Dünyanın en zenginleri kampta! Toplam servetleri 825 milyar dolar
10:08 Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar
09:57 Hasret sona erdi! Copa America'da zafer Brezilya'yı deviren Arjantin'in oldu
09:38 Alkışlar az gelince sahneden indi! Kuşum Aydın, istediği olunca sahneye geri döndü
09:37 Göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 ölü, 20 yaralı
09:35 Vapur iskelesi yakınlarında bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
09:33 Hayvan otlatmak için evden çıktılar! İki kardeşin cansız bedeni gölette bulundu
09:28 Uyanıklığın böylesi! İlk eşinden boşanmadan ikinci kez evlenmek için abisinin kimliğini çaldı
09:26 Avrupa Şampiyonası final maçı öncesi şarkı krizi patlak verdi! Söz yazarı tepkisinde Türkiye maçını örnek gösterdi
09:22 Pandemi özel okulları batırdı! Okullar öğrencileriyle birlikte satışa çıkarıldı
Dünyanın en zenginleri kampta! Toplam servetleri 825 milyar dolar Dünyanın en zenginleri kampta! Toplam servetleri 825 milyar dolar         
10:10
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
Alkışlar az gelince sahneden indi! Kuşum Aydın, istediği olunca sahneye geri döndü Alkışlar az gelince sahneden indi! Kuşum Aydın, istediği olunca sahneye geri döndü         
09:39
Uyanıklığın böylesi! İlk eşinden boşanmadan ikinci kez evlenmek için abisinin kimliğini çaldı Uyanıklığın böylesi! İlk eşinden boşanmadan ikinci kez evlenmek için abisinin kimliğini çaldı         
09:29
Pandemi özel okulları batırdı! Okullar öğrencileriyle birlikte satışa çıkarıldı Pandemi özel okulları batırdı! Okullar öğrencileriyle birlikte satışa çıkarıldı         
09:22
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi         
18:50
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü! Müsilaj zannettikleri kirliliğin yağ ve deterjan karışımı olduğu ortaya çıktı Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü! Müsilaj zannettikleri kirliliğin yağ ve deterjan karışımı olduğu ortaya çıktı         
18:12
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 10:21:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement