Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Süper Lig'in 30. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 30. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakaya kırmızı-beyazlı ekip, Boffin, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Ufuk Akyol, Kudryashov, Fredy, Bünyamin Balcı, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic 11'i ile başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Tamer Tuna, 29. haftadaki Gaziantep FK ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Cezalı duruma düşen Hakan Özmert ile Gaziantep maçında ilk 11'de görev verdiği ve bu maçta yedeğe çektiği Doğukan Sinik ve Mukairu'nun yerlerine, Ufuk Akyol ve sakatlıkları geçen Sinan Gümüş ve Podolski'ye yer verdi.

Medipol Başakşehir'de 5 değişiklik

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, 29. haftadaki Galatasaray müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Fraport TAV Antalyaspor karşısına takımını, Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Cerivelli, Berkay Özcan, Demba Ba 11'i ile çıkardı.

Cezalı olan Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic ile Edin Visca'ya kadroda yer veremeyen Buruk, Galatasaray maçında yedeğe çektiği Demba Ba, cezası biten Skrtel ile Berkay Özcan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen'e Antalya maçında ilk 11'de görev verdi, geçen hafta ilk 11'de yer alan Ponck ile Robinho'yu yedek kulübesinde oturttu.

Yüksek nemin etkili olduğu müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Öte yandan, statta 11 maçtır maç kaybetmeyen Antalyasporlu futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı "Tarih yazan kadro" yazılı afişin tribüne asıldığı görüldü.

Antalyaspor, Başakşehir, Tamer Tuna, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:57 Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 08:50 Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Fatih Terim'den takımdan ayrılan Onyekuru'ya: Seni özleyeceğim evlat
20:15
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
17:51
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 03:36:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]