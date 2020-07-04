Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Süper Lig'in 30. haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakaya kırmızı-beyazlı ekip, Boffin, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Ufuk Akyol, Kudryashov, Fredy, Bünyamin Balcı, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski, Jahovic 11'i ile başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Tamer Tuna, 29. haftadaki Gaziantep FK ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Cezalı duruma düşen Hakan Özmert ile Gaziantep maçında ilk 11'de görev verdiği ve bu maçta yedeğe çektiği Doğukan Sinik ve Mukairu'nun yerlerine, Ufuk Akyol ve sakatlıkları geçen Sinan Gümüş ve Podolski'ye yer verdi.

Medipol Başakşehir'de 5 değişiklik

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, 29. haftadaki Galatasaray müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Fraport TAV Antalyaspor karşısına takımını, Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Cerivelli, Berkay Özcan, Demba Ba 11'i ile çıkardı.

Cezalı olan Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic ile Edin Visca'ya kadroda yer veremeyen Buruk, Galatasaray maçında yedeğe çektiği Demba Ba, cezası biten Skrtel ile Berkay Özcan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen'e Antalya maçında ilk 11'de görev verdi, geçen hafta ilk 11'de yer alan Ponck ile Robinho'yu yedek kulübesinde oturttu.

Yüksek nemin etkili olduğu müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Öte yandan, statta 11 maçtır maç kaybetmeyen Antalyasporlu futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı "Tarih yazan kadro" yazılı afişin tribüne asıldığı görüldü.