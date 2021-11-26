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Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

26.11.2021 17:55

Kadıköy'de kadın sürücü fren yerine gaza basınca önündeki araca çarptı, sonrasında kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına kaydedilen kazada 2 kişi yaralandı.

Kadıköy'de Göztepe Mahallesi, Ressam Salih Ermez Caddesinde saat 15.00 sıralarındameydana gelen olayda, 34 DYA 564 plakalı Mercedes marka otomobilin kadın sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç seyir halindeki 34 BFT 781 plakalı Volkswagen araca çarpmasının ardından, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza sonucu akan trafikte ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 2 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Kazayı gören esnaf Hakan Uysal, "Arabanın sahibi bayanın gazı takıldı, sonra diğer araçlara vurdu. İçinden itfaiye ekipleri ile biz çıkarttık. Yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdılar. İki kişi hafif yaralı, diğer sürücü de elinden yaralandı" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kadıköy, Tragger, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanını çevirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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