Friends’in Chandler’ı Matthew Perry davasında flaş karar! “Ketamin Kraliçesi”ne 15 yıl hapis

Hollywood’u yasa boğan Matthew Perry’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Oyuncuya ölümcül ketamini temin ettiği belirlenen Jasveen Sangha’nın federal suçlamaları kabul ettiği ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

“KETAMİN KRALİÇESİ” DAVANIN MERKEZİNDE

42 yaşındaki Jasveen Sangha’nın, Perry’nin ölümüne neden olan ketaminin temin edilmesinde kilit rol oynadığı belirtildi. Savcılara göre Sangha’nın, Perry’nin ölümünden sadece birkaç gün önce ölümcül doz dahil olmak üzere çok sayıda ketamin şişesini para karşılığında sattığı tespit edildi.

DELİLLERİ SİLMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİASI

Mahkeme belgelerine göre Sangha’nın, Perry’nin ölümünden sonra aracı Eric Fleming’e mesaj atarak yazışmaları silmesini istediği öne sürüldü. Yetkililer bunun delilleri ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olabileceğini belirtti.

DAVA KAPSAMINDA 5 İSİM

Soruşturma kapsamında beş kişinin suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtilirken, doktorlar Salvador Plasencia ve Mark Chavez’in de davada yer aldığı ifade edildi. Perry’nin asistanı Kenneth Iwamasa ile aracı Eric Fleming’in de yargı sürecinin devam ettiği aktarıldı.

OTOPSİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Otopside Matthew Perry’nin ketaminin akut etkileri ve boğulma sonucu hayatını kaybettiği doğrulanırken, toksikoloji raporlarında oyuncunun ölümünden önce birden fazla doz aldığı bilgisi yer aldı.