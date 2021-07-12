Üye Girişi
Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor - Son Dakika

Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor

12.07.2021 11:18
Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor, System.String[]

Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor Bingöl Belediye meclis üyesi, fuarda görüp hobi olarak ektiği Isparta lavantalarını, tarım arazileri dışındaki alanlara ekerek hem ekonomik kazanç sağlamak hem de turizme kazandırmak istiyor.

Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor

BİNGÖL - Bingöl Belediye meclis üyesi, fuarda görüp hobi olarak ektiği Isparta lavantalarını, tarım arazileri dışındaki alanlara ekerek hem ekonomik kazanç sağlamak hem de turizme kazandırmak istiyor.

Bingöl'de yaşayan üç çocuk babası ve Bingöl Belediyesi Meclis Üyesi Sait Kolak (44), birkaç yıl önce Antalya'da düzenlenen bir fuara katıldı. Fuarda Isparta'dan gelen kooperatiflerin lavanta ile elde ettiği ürünleri gören Kolak, merak ederek hobi olarak bahçesine ekimini gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 dönümlük alana ilk olarak ekim yapan Kolak, lavantalardan verimli olduğunu görünce 10 dönümlük alana 5 bin kök daha ekti. Amacının hem kullanılmayan tarım arazilerine lavanta ekimi yapıp kazanç sağlamak hem de turizme kazandırmak olduğunu belirten Kolak, bu kapsamda köylerde kooperatifler kurmayı hedeflediğini söyledi.

Antalya'da bir fuara katıldığını aktaran Sait Kolak, "Isparta'dan gelen kooperatif yetkilileriyle tanıştık, lavantadan söz ettiler, oradaki ürünleri görünce. Lavantanın turizme çok büyük katkısı olduğunda da söz ettiler. Biz de 1,5 dönümlük alana deneme amaçlı ilk olarak ettik. 2020 yılında da 8 dönüm kalan arazimizin tamamına da lavanta ektik. Yüzde 80 civarında o da tuttu. Bizim buradaki gayemiz tarım arazisi dışındaki arazileri lavantayla ekonomiye tekrar kazandırmak. Köylüye daha farklı gelir elde etmeleri için öncülük etmek. Düşüncemiz Bingöl'deki birçok alanda köy kooperatifleri kurdurup burada da Isparta gibi lavanta ektirmek. Burada da niye Isparta olmasın. Yüzen adalar gibi bir turizm yerimiz var, o bölgedeki insanlarla görüşüp yüzen adayla beraber lavantayla turizme kazandırmak. Düşüncemiz, ekilmeyen arazilerin bir şekilde ekonomiye kazandırılmasıdır" dedi.

Lavantanın hem ekonomik olarak hem de turizm olarak çok katkısı olduğunu dile getiren Kolak, "Bu alanda toplam 5 bin fide ektik. Ben özellikle şunu söylüyorum, insanlarımız tarım arazisine lavanta ekmesinler. Ekilmeyen arazilere eksinler, çok da su istemiyor. Ayda birkaç kez damlama sistemiyle sulanırsa yeterlidir. Lavantanın turizme katkısı var. Aynı zamanda bunun yağı elde edildiği zaman sıvı sabunu, kolonya, katı sabun, çay, krem gibi birçok ürün var. Yani lavantanın suyuna kadar. Çok faydalı bir bitkidir. Çarpanı çok yüksek bir bitkidir. Şunu şöyleyeyim, biz kollarımızı sıvadık kardeşlerimizle beraber. Bu alanı tamamını kendimiz yaptık. İnşallah bu iş tutarsa, her vatandaşımıza yardımcı oluruz" şeklinde konuştu.

Isparta, Lavanta, Bingöl, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı 11:16 ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı Yeni haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor 11:05 Yeni haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor BTK'dan yeni düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyenin hizmeti kademeli olarak kesilecek 10:59 BTK'dan yeni düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyenin hizmeti kademeli olarak kesilecek
Bir Dilek Tut Derneği'nin 10:42 Bir Dilek Tut Derneği'nin "İyilik meleği" ve başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti 1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor 10:26 1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor İki kadının sokak kavgası kanlı bitti! Boynundan bıçaklanan kadın, çareyi bir eve sığınmakta buldu 10:16 İki kadının sokak kavgası kanlı bitti! Boynundan bıçaklanan kadın, çareyi bir eve sığınmakta buldu
EURO 2020 finalinde 8 yıl önce atılan tweet bomba gibi düştü! İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş 10:07 EURO 2020 finalinde 8 yıl önce atılan tweet bomba gibi düştü! İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi 09:59 Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
11:18 Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı
11:16 ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı
11:04 Kadıköy'de pes dedirten görüntüler! Kilisenin duvarında dans ettiler
10:58 BTK'dan yeni düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyenin hizmeti kademeli olarak kesilecek
10:46 Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azaldı, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı
10:44 İngiliz Milli Takımı, ülke basınından tepki çekiyor! 2018'den beri özel olarak penaltı çalışıyorlardı
10:41 Bir Dilek Tut Derneği'nin "İyilik meleği" ve başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti
10:25 1.2 milyon dolarlık ayakkabı! Türünün ilk örneği waffle tabanlı el yapımı Nike ayakkabılar satışa çıkıyor
10:07 Son Dakika: Mayısta işsiz sayısı 265 bin kişi düşerek 4 milyon 237 bin kişi oldu
09:50 Ekonomik kriz Küba halkını sokağa döktü! Hükümet karşıtı gösterisi ülkeyi karıştırdı
Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı Kadıköy'de kilise duvarının üstüne çıkarak dans eden 3 kişi gözaltına alındı         
11:18
Bella Hadid şaşırttı! Bella Hadid şaşırttı! "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna, favorisiyle cevap verdi         
11:10
Kadıköy'de pes dedirten görüntüler! Kilisenin duvarında dans ettiler Kadıköy'de pes dedirten görüntüler! Kilisenin duvarında dans ettiler         
11:04
Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azaldı, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı Son dakika! Konut satışları haziranda %29,1 azaldı, yabancılardan en çok konutu Iraklılar aldı         
10:46
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 502 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 502 liradan işlem görüyor         
10:39
Sünnet düğününe kanlı baskın! Silahlı saldırgan, önüne geleni vurdu: 2 ölü, 8 yaralı Sünnet düğününe kanlı baskın! Silahlı saldırgan, önüne geleni vurdu: 2 ölü, 8 yaralı         
10:18
Son Dakika: Mayısta işsiz sayısı 265 bin kişi düşerek 4 milyon 237 bin kişi oldu Son Dakika: Mayısta işsiz sayısı 265 bin kişi düşerek 4 milyon 237 bin kişi oldu         
10:08
İstanbul Havalimanı'nı binlerce çekirge istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı İstanbul Havalimanı'nı binlerce çekirge istila etti! Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı         
10:03
Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı Evden kovulduğunu söyleyen engelli vatandaş, cadde ortasında hüngür hüngür ağladı         
23:11
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı         
19:39
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı         
19:27
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi         
18:29
Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet yemek taşıdı Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet yemek taşıdı         
18:13
Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı         
14:43
Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti         
10:14
Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 11:23:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fuarda görüp ekimini yaptığı lavantayı, ekonomiye ve turizme kazandırmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement