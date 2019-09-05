Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 9 maç yapılacak.

Günün öne çıkan maçında Almanya, Hollanda'yı konuk edecek. Almanya'nın Hamburg kentinde oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Elemelerin 5. haftası, 7 Eylül Cumartesi günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Altıncı hafta müsabakaları ise 8-10 Eylül'de oynanacak.

Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

C Grubu

19.00 Estonya-Belarus

21.45 Almanya-Hollanda

E Grubu

21.45 Galler-Azerbaycan

21.45 Slovakya-Hırvatistan

G Grubu

21.45 Slovenya-Polonya

21.45 Avusturya-Letonya

I Grubu

19.00 Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan

21.45 İskoçya-Rusya

21.45 San Marino-Belçika

Hollanda, Almanya, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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