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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa lider, Türkiye ikinci olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa lider, Türkiye ikinci olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde H Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye, Andorra deplasmanında ikincisi penaltıdan olmak üzere 17 ve 21. dakikalarda Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Arnavutluk'a konuk olan Fransa, 9. dakikada Corentin Tolisso, 31. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 galip geldi.

İzlanda ise deplasmanda Moldova'yı 17. dakikada Birkir Bjarnason, 65. dakikada Gylfi Sigurdsson'un kaydettiği gollerle 2-1 yendi. Ev sahibi takımın tek golü, 56. dakikada Nicolai Milinceanu'dan geldi.

Fransa'nın lider, Türkiye'nin ikinci olarak EURO 2020'ye katılma hakkı elde ettiği grupta puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Puan
1- Fransa 10 8 1 1 25 6 25
2- Türkiye 10 7 2 1 18 3 23
3- İzlanda 10 6 1 3 14 11 19
4- Arnavutluk 10 4 1 5 16 14 13
5- Andorra 10 1 1 8 3 20 4
6- Moldova 10 1 0 9 4 26 3

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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