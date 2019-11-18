Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa lider, Türkiye ikinci olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde H Grubu karşılaşmaları tamamlandı.
Türkiye, Andorra deplasmanında ikincisi penaltıdan olmak üzere 17 ve 21. dakikalarda Enes Ünal'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.
Arnavutluk'a konuk olan Fransa, 9. dakikada Corentin Tolisso, 31. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 galip geldi.
İzlanda ise deplasmanda Moldova'yı 17. dakikada Birkir Bjarnason, 65. dakikada Gylfi Sigurdsson'un kaydettiği gollerle 2-1 yendi. Ev sahibi takımın tek golü, 56. dakikada Nicolai Milinceanu'dan geldi.
Fransa'nın lider, Türkiye'nin ikinci olarak EURO 2020'ye katılma hakkı elde ettiği grupta puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1- Fransa
|10
|8
|1
|1
|25
|6
|25
|2- Türkiye
|10
|7
|2
|1
|18
|3
|23
|3- İzlanda
|10
|6
|1
|3
|14
|11
|19
|4- Arnavutluk
|10
|4
|1
|5
|16
|14
|13
|5- Andorra
|10
|1
|1
|8
|3
|20
|4
|6- Moldova
|10
|1
|0
|9
|4
|26
|3