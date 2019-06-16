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Futbol: Kupa Amerika

3 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela ile Peru, golsüz berabere kaldı.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela ile Peru, golsüz berabere kaldı.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın ikinci karşılaşması, A Grubu takımları Venezuela ile Peru arasında oynandı.

Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
B Grubu'nun ilk maçı, Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak. Mücadele, TSİ 01.00'de başlayacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:03 Kaynak: AA
Brezilya, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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