Son nefesini halı sahada verdi: Kahreden anlar kamerada

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada bir anda rahatsızlandı. Ahmetoğlu'nun aniden yere düşmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ahmetoğlu'na sahada müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmetoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kale önünde bulunan Ahmetoğlu'nun bir anda yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.