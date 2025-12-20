Son nefesini halı sahada verdi: Kahreden anlar kamerada - Son Dakika
20.12.2025 15:06  Güncelleme: 15:51
Kahramanmaraş'ta halı sahada futbol oynarken fenalaşan 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana gelen olayda, 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada bir anda rahatsızlandı. Ahmetoğlu'nun aniden yere düşmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ahmetoğlu'na sahada müdahale etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmetoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kale önünde bulunan Ahmetoğlu'nun bir anda yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kalp Krizi, Güvenlik, 3-sayfa, Futbol, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    insan oğlunun yaradılışıda koşmak yok yürüyüş vardır 8 12 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son nefesini halı sahada verdi: Kahreden anlar kamerada
