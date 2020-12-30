Futbolda Misli.com 2. Lig'de 18'inci hafta maçları yapıldı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Sancaktepe FK- Kahramanmaraşspor: 1-1
Niğde Anadolu FK- Şanlıurfaspor: 2-2
Çorum FK- Gümüşhanespor: 4-0
Afjet Afyonspor-Hacettepe: 1-0
Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Ergene Velimeşespor- Hekimoğlu Trabzon: 0-5
Kocaelispor- Zonguldak Kömürspor: 3-1
İnegölspor- Uşakspor: 1-1
Kırmızı Grup:
Kardemir Karabükspor-Bodrumspor: 1-6
Tarsus İdman Yurdu- Sivas Belediyespor: 0-0
Eyüpspor- Kırklarelispor: 4-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Vanspor FK: 1-2
Turgutluspor- Karacabey Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor- Sakaryaspor: 0-1
Tetiş Yapı Elazığspor- Pendikspor: 0-1
GMG Kastamonuspor- Pazarspor: 0-1
Bayburt Özel İdare-Mamak FK: 1-2
Serik Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 2-1
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika Spor