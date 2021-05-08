Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler- Kahramanmaraşspor: 4-1
Sancaktepe-Anagold 24Erzincanspor: 0-3
Ankara Demirspor- Hekimoğlu Trabzon: 3-1
Ergene Velimeşespor- Şanlıurfaspor: 2-2
İnegölspor-Hacettepe: 2-0
Afjet Afyonspor- Zonguldak Kömürspor: 0-1
Kocaelispor- Gümüşhanespor: 5-0
Çorum- Sarıyer: 0-0
Kırmızı Grup
Etimesgut Belediyespor- Karacabey Belediyespor: 1-2
Bayburt Özel İdare- Pendikspor: 2-2
Tetiş Yapı Elazığspor- Sivas Belediyespor: 5-7
Turgutluspor-Bodrumspor: 0-0
Kardemir Karabükspor- Kırşehir Belediyespor: 2-2
Serik Belediyespor-Mamak: 3-0
Tarsus İdmanyurdu- Kırklarelispor: 0-1
Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Pazarspor: 2-0
GMG Kastamonuspor- Sakaryaspor: 0-4
Kaynak: AA
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