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Futbol: Süper Lig

50 dakika önce

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner ÖzaralYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey (Dk. 69 Estupinan), Murawski, Aissati, Sacko (Dk. 58 Olcay Şahan), Barrow (Dk.

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Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey (Dk. 69 Estupinan), Murawski, Aissati, Sacko (Dk. 58 Olcay Şahan), Barrow (Dk. 76 Recep Niyaz), Rodallega

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Pavelka, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez (Dk. 72 Yusuf Erdoğan), Aytaç Kara, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 72 Özgür Çek), Mustafa Pektemek (Dk. 90+1 Fernandes), Thiam

Gol: Dk. 67 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 79 Khalili, Dk. 90 Fatih Öztürk (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Sacko'nun pasında topla buluşan Murawski'nin uzaktan çektiği şutu kaleci Fatih kornere çeldi. Aissati'nin sol köşeden yaptığı korner atışında topu savunma uzaklaştırdı.

67. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan aldığı topla ceza alanı içine kadar giren Khalili, meşin yuvarlağı boş durumdaki Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic'in kaleye isabetli şutunda top ağlarla buluştu: 0-1

75. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında kaleciyle karşı karşıya gelen Özgür Çek'in vuruşunda top yandan auta gitti.

80. dakikada Lopes'in sağdan ortaladığı meşin yuvarlağa Estupinan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Olcay Şahan, Denizlispor, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:16 Kaynak: AA
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