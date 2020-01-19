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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem HanoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa (Dk. 61 Abdulkadir Parmak), Ekuban (Dk. 57 Serkan Asan), Ndiaye (Dk.

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Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa (Dk. 61 Abdulkadir Parmak), Ekuban (Dk. 57 Serkan Asan), Ndiaye (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth


Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Thiam (Dk. 58 Ndongala), Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 50 Sarlija), Koita

Goller: Dk. 25 Sosa, Dk. 27, 55 ve 88 Sörloth, Dk. 29 ve 83 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Fernandes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 16 Pereira (Trabzonspor), Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 64 Sarlija (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendi.

Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk lig maçına çıkan bordo-mavililer, sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

55. dakikada ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, topu arka direkte uygun durumda bekleyen Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

83. dakikada Trabzonspor, 5. golü buldu. Sağ kanattan Pereira'nın ortasında, kimsenin dokunamadığı top arkada uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 5-0

88. dakikada Trabzonspor, farkı 6'ya çıkardı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Serkan Asan'ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu, Sörloth tamamlayarak filelere gönderdi: 6-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Hüseyin Türkmen, Aleks Taşçıoğlu, Ahmet Çörekçi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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