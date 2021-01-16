52. dakikada Medipol Başakşehir, Sivasspor ceza sahasının dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak