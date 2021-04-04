Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Aytaç Kara (Dk. 66 Bistrovic), Sadiku, Koomson (Dk. 66 Anıl Koç), Hajradinovic (Dk. 90+2 Tarkan Serbest), Varga (Dk.

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi

Juventus, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor

Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak?

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Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti

Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor

Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor