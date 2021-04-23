Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 5 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor- Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
Fraport TAV Antalyaspor- Galatasaray: Mete Kalkavan
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş- Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır
Kaynak: AA
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