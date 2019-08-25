Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: İzmir Atatürk Hakemler: Caner Ak, Burak Cansız, Furkan ÜrünEkol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Alberk Koç, Semih Ceylan (Dk. 46 İbrahim Sangare), Diakite, Taşkın Çalış (Dk. 66 Galip Güzel), Mustafa Çeçenoğlu (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Caner Ak, Burak Cansız, Furkan Ürün

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Alberk Koç, Semih Ceylan (Dk. 46 İbrahim Sangare), Diakite, Taşkın Çalış (Dk. 66 Galip Güzel), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 55 Tayfun Aydoğan), Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Hüseyin Çolak

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 71 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Quali), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 19 Hamza Gür), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Goller: Dk. 42 ve Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 53 Gökhan Karadeniz, Dk. 90 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Semih Ceylan, Dk. 88 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)

Kırmızı kart: Dk. 29 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Hatayspor deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 4-0 mağlup etti.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Mustafa Kemal Atatürk, Taşkın Çalış, Semih Ceylan, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sanatçı Sezen Aksu'nun babasını son yolculuğuna uğurladı
İzmir'de minibüs ile otomobil çarpıştı 1 ölü, 8 yaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir alanın etkilendiğini açıkladı Emine Bulut için maça siyah pankartla çıktılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 23:13:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]