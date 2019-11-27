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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

29 Kasım Cuma:

19.00 İstanbulspor- Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

30 Kasım Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü- Altınordu: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adanaspor- Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

1 Aralık Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

14.00 Giresunspor- Adana Demirspor: Turgut Doman

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

19.00 Altay- Eskişehirspor: Onur Özütoprak

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Hatayspor: Yasin Kol

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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