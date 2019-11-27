TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
29 Kasım Cuma:
19.00 İstanbulspor- Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
30 Kasım Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü- Altınordu: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adanaspor- Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
1 Aralık Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
14.00 Giresunspor- Adana Demirspor: Turgut Doman
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge
19.00 Altay- Eskişehirspor: Onur Özütoprak
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Hatayspor: Yasin Kol