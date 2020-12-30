TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Ocak Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: Kadir Sağlam
13.30 Ankara Keçiörengücü- Bursaspor: Murat Erdoğan
19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: Alper Çetin
3 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Altay: Emre Malok
16.00 İstanbulspor- Ankaraspor: Caner Ak
16.00 Giresunspor-Tuzlaspor: Özgür Yankaya
19.00 Yılport Samsunspor- Adanaspor: Bülent Birincioğlu
4 Ocak Pazartesi:
16.00 Eskişehirspor- Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Adana Demirspor-Menemenspor: Çağdaş Altay
Kaynak: AA
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