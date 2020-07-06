Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 32. hafta yapılan üç müsabakayla sona erdi.

TFF 1. Lig'de 32. hafta yapılan üç müsabakayla sona erdi.

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Ligde haftanın kapanış gününde play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor'u, ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, İstanbulspor'u, play-off hesapları yapan Akhisarspor ise Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk etti.

Günün ilk maçında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Diğer karşılaşmalarda ise Akhisarspor Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 3-1, İstanbulspor ise Eskişehirspor'u 3-0 yendi.

Süper Lig'e yükselme yolunda büyük bir avantajı bulunan lider Hatayspor, son dakikalarda bulduğu golle Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Puanını 60'a çıkaran Akdeniz temsilcisi, son 2 haftaya üçüncü Adana Demirspor'un 5 puan önünde girdi.

Haftaya ikinci sırada giren Adana Demirpor, sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek ikinciliğe yükseldi.

Ligde 32. haftada oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Ekol Göz Menemenspor- Adanaspor: 4-2

Bursaspor- Altınordu: 1-0

Hatayspor-Keçiörengücü: 1-0

Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-2

Adana Demirspor-Altay: 2-2

Fatih Karagümrük-Boluspor: 3-1

Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 3-1

Eskişehirspor-İstanbulspor: 0-3

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HATAYSPOR32 17 9 6 43 26 17 60
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32 16 8 8 37 25 12 56
3. ADANA DEMİRSPOR32 15 10 7 65 41 24 55
4. BURSASPOR32 17 7 8 46 36 10 55
5. AKHİSARSPOR32 15 9 8 42 35 7 54
6. FATİH KARAGÜMRÜK32 14 11 7 50 36 14 53
7. ALTAY32 13 12 7 46 35 11 51
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR32 12 8 12 45 44 1 44
9. KEÇİÖRENGÜCÜ32 11 11 10 26 25 1 44
10. GİRESUNSPOR32 12 8 12 37 42 -5 44
11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR32 11 9 12 39 43 -4 42
12. İSTANBULSPOR32 8 13 11 44 40 4 37
13. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR32 8 11 13 31 44 -13 35
14. ALTINORDU32 7 12 13 33 42 -9 33
15. BOLUSPOR32 5 15 12 27 40 -13 30
16. OSMANLISPOR32 7 9 16 37 52 -15 27
17. ADANASPOR32 3 12 17 29 50 -21 21
18. ESKİŞEHİRSPOR32 7 6 19 34 55 -21 12

Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 22:07 Kaynak: AA

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