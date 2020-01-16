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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

11 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçlar, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçlar, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Kupada rövanş karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:

Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-0

İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe: 0-0

Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş: 3-2

Çaykur Rizespor- Galatasaray: 1-1

Antalyaspor-Göztepe: 4-3

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 2-0

Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Kayserispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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