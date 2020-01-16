Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçlar, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Kupada rövanş karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarının sonuçları şöyle:
Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 4-0
İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe: 0-0
Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş: 3-2
Çaykur Rizespor- Galatasaray: 1-1
Antalyaspor-Göztepe: 4-3
Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: 2-0