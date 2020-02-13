Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet ÇavuşDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fernando, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, YatabareFraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel...

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fernando, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Yatabare

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Amilton, Charles, Doğukan Sinik, Blanco

Gol: Dk. 32 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 25 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0 sona eren maçın rövanşında Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Uğur Çiftçi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

24. dakikada sağdan ani gelişen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

28. dakikada Yasin Öztekin'in pasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çıkardı.

32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına pasında Yatabare, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Yasin Öztekin'e bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 08:14 Kaynak: AA
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