Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

05.11.2020 22:29
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Özkul, Göktuğ Hazar ErelAtakaş Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Katranis, Soner Örnek, Sackey (Dk. 60 Akintole), Barbosa (Dk. 77 Mert Altınöz), Boupendza, Mirkan Aydın, Baha Berk Aygün, Quali (Dk.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Samet Özkul, Göktuğ Hazar Erel

Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Katranis, Soner Örnek, Sackey (Dk. 60 Akintole), Barbosa (Dk. 77 Mert Altınöz), Boupendza, Mirkan Aydın, Baha Berk Aygün, Quali (Dk. 60 Ribeiro), Yusuf Abdioğlu

Şanlıurfaspor: Fatih Kaldan, Süleyman Luş, Galip Güzel (Dk. 67 Muhammed Demirci), Mustafa Samican Keskin (Dk. 67 Mustafa Şen), Tarık Kurt, İsmail Cem Kara, Emre Özkan, Yunus Emre Gedik (Dk. 67 Gökdeniz Varol), Muhammet Mahmut Emir, Volkan Geyik (Dk. 67 Enes Subaşı), Fevzi Özkan (Dk. 46 Erkan Süer)

Goller: Dk. 25 Mirkan Aydın (Penaltıdan), Dk. 75 Barbosa (Atakaş Hatayspor), Dk. 84 Muhammet Mahmut Emir (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Galip Güzel, Dk. 40 Muhammet Mahmut Emir (Şanlıurfaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Misli.com 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek, 4. tura yükseldi.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Barbosa'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Şanlıurafsporlu Emre Özkan eliyle müdahale edince maçın hakemi penaltı verdi. Penaltı atışını kullanan Mirkan Aydın, topu ağlarla gönderdi: 1-0.

75. dakikada Hatayspor bir gol daha buldu. Boupendza'nın ceza sahası içinde kaleye çektiği sert şutu kaleci Fatih güçlükle topu çıkardı. Çıkan topa kafayla vuran Barbosa, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-0.

84. dakikada Şanlıurfaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Mahmut Emir, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Atakaş Hatayspor 4. tura yükseldi.

Mustafa Kemal Atatürk, Mirkan Aydın, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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