Futbolcu Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbolcu Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı - Son Dakika Spor

Futbolcu Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı

6 saat önce

Futbolcu Şamil Çinaz, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı.

Futbolcu Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı, System.String[]

Futbolcu Şamil Çinaz, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı.

Şamil Çinaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2017 yılında adımını attığı Kayserispor'un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Galibiyet ile sonuçlanan Fenerbahçe müsabakası öncesi fesih hakkı olmasına rağmen takımdan ayrılmadığını vurgulayan Çinaz, şunları kaydetti:

"Ancak gelinen son noktada 10 ay alacaklarıma rağmen, gerektiğinde ailemi de ikinci plana iterek hiç düşünmeden büyük fedakarlıklarda bulunduğum alacaklarıma ilişkin kulübümüz ile ortak bir noktada buluşamadık. Bunun neticesinde de ayrılık kaçınılmaz olmuştur. Değerli Kayserispor taraftarı, bu kulüpte kaptanlık yapmış biri olarak, gemiyi terk etmediğimi yaklaşık 2,5 sezon boyunca büyük zorluklar altında görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Vicdanım rahattır. Sadece her iki tarafın menfaati için ayrılığın en iyisi olduğuna karar verilmiştir. Sizlerin, takım arkadaşlarımın ve şehrin sayesinde takımımız bu sezonda layık olduğu ligde kalacaktır. Buna ve sizlere olan inancım tamdır. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa bir hakkım, helaldir."

İstikbal Mobilya, Şamil Çinaz, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayserispor'da bir ayrılık daha
El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol F.Bahçe taraftarı tepkili: Gol atınca kıyamet kopacak

Son Dakika Haberleri
01:38 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Vazgeçemezsiniz" - Son Dakika Spor
01:38 Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Çağlar Söyüncü sevindi... - Son Dakika Spor
01:20 İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika Spor
01:14 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor
01:12 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 01:56:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbolcu Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]