Son dakika haberi... Futbolda şike kumpası davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Futbolda şike kumpası davasına devam edildi

09.11.2020 19:36
Son dakika haberi... Futbolda şike kumpası davasına devam edildi, System.String[]

Son dakika haber... FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen MİT'in mahrem imamı, "Amaç, Fenerbahçe'yi ele geçirmek değildi. Hükümet üzerine operasyon yapmaktı" dedi.

'Futbolda şike' soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında duruşma salonunda görülen duruşmaya 2 tutuklu sanık ve tarafların avukatları katılırken, bazı sanıklar SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Duruşmada Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve bazı yönetim kurulu üyeleri, izleyici olarak yer aldı.

"AZİZ YILDIRIM'IN CÜBBELİ AHMET HOCA'YLA AYNI KOĞUŞTA KALDIĞI DOĞRU DEĞİL"

Duruşmada Metris Cezaevi'nin eski Müdürü Zeki Uzun tanık olarak dinlendi. İfadesinde tutuklanan Fenerbahçe yöneticileriyle ilgili konuşan tanık Uzun, "Tutuklanacaklarından dahi bilgimiz yoktu. Onlara özel yer ayrılması söz konusu değildi. Aziz Yıldırım'ın Cübbeli Ahmet Hoca'yla aynı koğuşta kaldığı doğru değil. Aziz Yıldırım, sağlık sorunları olduğundan dolayı doktor raporuyla revir koğuşuna geldi. Cübbeli Ahmet de sonrasında cezaevine girdiğinde sağlık sorunları nedeniyle başka bir revir koğuşuna verildi" ifadelerini kullandı.

"TOPLANTIDA ŞİKE OPERASYONUNDA KİMLERİN GÖZALTINA ALINACAĞI KONUŞULDU"

FETÖ ile iltisaklı olduğu için başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan ve MİT'in mahrem imamlarından olduğunu söyleyen Özgür Kaya ise tanık olarak verdiği ifadesinde, "3 Temmuz sürecinden 2-3 ay kadar önce Ankara'da toplantı gerçekleşti. Toplantıda MİT mahrem imamı diğer arkadaşlar da vardı. Toplantıda şike operasyonunda kimlerin gözaltına alınacağı konuşuldu" şeklinde konuştu.

"O DÖNEM EN ÇARPICI İSİM OLARAK AZİZ YILDIRIM DENDİ"

Mahkeme başkanının örgütün şike operasyonundan ne beklediğini ve kimlerin gözaltına alınacağına dair sorusunu cevaplayan tanık Kaya, "O dönem en çarpıcı isim olarak Aziz Yıldırım dendi. Beşiktaş'tan ve Sivasspor'dan da birileri gözaltına alınacak diye konuşuldu ama şu an hatırlamıyorum. Diğer kulüpler yerine Fenerbahçe çok daha büyük ses getirecekti. Amaç, Fenerbahçe'yi ele geçirmek değildi. Hükümet üzerine operasyon yapmaktı" diye konuştu.

Duruşma sanıkların ek savunmalarının alınması için yarına ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi istendi.

(İrem Demir/İHA)

Son dakika haberi... Futbolda şike kumpası davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Şike, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Futbolda şike kumpası davasına devam edildi - Son Dakika


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