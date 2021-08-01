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G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi - Son Dakika

G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi

01.08.2021 12:18

Galatasaray'ın futbolcusu Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı ile Bodrum'da Arda Turan'ın teknesinde tatil yapıyor. Bir hayli samimi fotoğrafları ortaya çıkan çift, daha sonra teknenin güneşliklerini çekerek görüntü alınmasına izin vermedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Galatasaray'da top koşturan Oğulcan Çağlayan, takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra soluğu sevgilisi Peri Ispartalı ile Bodrum'da aldı.

Arda Turan'ın teknesinde sevgilisiyle aşka gelen Galatasaraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu

Takım arkadaşı Arda Turan'ın Cennet Koyu'ndaki demirli teknesinde görüntülenen futbolcu, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Arda Turan'ın teknesinde sevgilisiyle aşka gelen Galatasaraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu

Çağlayan, deniz sonrası teknenin arka kısmında sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Çağlayan ve Ispartalı birbirlerini öpücüklere boğdu.

Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu

Gün batımında aşka gelen çift, daha sonra teknenin güneşliklerini çekerek görüntü alınmasını engelledi.

Arda Turan'ın teknesinde sevgilisiyle aşka gelen Galatasaraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu
Arda Turan'ın teknesinde sevgilisiyle aşka gelen Galatasaraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu
G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi

Galatasaray, Arda Turan, Çağlayan, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Ömer Erdoğan: Memleket yanıyor ortalık 56 böyle boş yapmayın o öpmüş bu ne yapmış zayıflamış kim aç kim ölmüş kaç işşiz işten çıkarılmış süriyeler ne olcak yapın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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