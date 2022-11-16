Erdoğan'dan çok konuşulacak yanıt! Biden'ın 6 NATO üyesi ülke ile yaptığı toplantıya neden çağrılmadı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde Bali Uluslararası Konferans Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"SİZ NEDEN ORADA YOKTUNUZ?"

Gazetecilerden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün akşam NATO üyesi Polonya topraklarına düşen füzeyi hatırlatarak, "Sayın ABD Başkanı Biden birçok NATO üyesi ülke ile birlikte otelde başka bir toplantı yaptı. Siz neden orada yoktunuz? NATO üyeleri arasında herhangi bir bölünme görüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

"BİZİ ÖNEMLİ İŞLERE DAVET EDİYORLAR"

Erdoğan bu soruya "6 ülke bir araya gelmiş. E diğer 20 NATO üyesi ülkeyi niye sormuyorsun? Demek ki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir. Çok da önemli değil. Konuşulan şey da füzenin markası nedir, ne değildir. Sayın Biden zaten füzenin Rus yapımı olmadığını söyledi. Çok da önemli değil, bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere gitmemize de gerek yok. Okey?" yanıtını verdi.