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GAİB 100'üncü eğitiminin özel konuğu İlber Ortaylı - Son Dakika

GAİB 100'üncü eğitiminin özel konuğu İlber Ortaylı

02.07.2021 10:33
GAİB 100'üncü eğitiminin özel konuğu İlber Ortaylı, System.String[]

İhracatçılara sunduğu desteklerin yanı sıra düzenlediği eğitim faaliyetleriyle de Bölgenin kalkınmasına katkı sunmayı amaçlayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), 100'üncü online seminerini kıymetli bir konukla taçlandırmaya hazırlanıyor.

İhracatçılara sunduğu desteklerin yanı sıra düzenlediği eğitim faaliyetleriyle de Bölgenin kalkınmasına katkı sunmayı amaçlayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), 100'üncü online seminerini kıymetli bir konukla taçlandırmaya hazırlanıyor.

8 Temmuz 2021 Perşembe günü gerçekleşecek GAİB 100'üncü webinar'ının konuğu, Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. "Tarihin Ufkuna Yolculuk" başlığını taşıyacak ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'nin moderatörlüğünü üstleneceği etkinlik saat 14.00'te başlayacak ve GAİB'in YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak. İpek Yolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep'in ticari tarihine dair önemli bilgiler paylaşacak olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Göbeklitepe'den günümüze İpek Yolu üzerinde yaşanan ticari, kültürel, sanatsal ve bilimsel gelişmelerin şehir hayatına etkilerini ortaya koyarak Gaziantep'in bir üretim ve ticaret merkezi haline gelme sürecine ışık tutacak. Webinar sırasında işaret dili tercümanı da hazır bulunacak olup, etkinlik esnasında form dolduran katılımcılara online katılım belgesi hazırlanacak.

Bir buçuk yılda 100 seminer

2020 yılından itibaren bünyesindeki Eğitim ve Ekonomik Araştırmalar Şubesi öncülüğünde planlı eğitim faaliyetlerine başlayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, aynı yılın Mart ayında Covid-19 pandemisine karşı tedbirlerin yürürlüğe girmesine kadarki dönemde eğitimlerini Birlik binasında bulunan sınıflarda yüz yüze gerçekleştirdi. Kapanma süreciyle birlikte tüm eğitim programını internet ortamına taşıyan GAİB'in 21 Nisan 2020 tarihindeki ilk online seminerine 106 kişi katılırken, zaman içinde yaygınlaşan webinar'ların katılımcı sayısı günümüzde binlere ulaştı. Nisan 2021'de Necil Beykont ile gerçekleştirilen "İngilizce İş Yazışmaları" webinarında 4 bin 339 kişiyle rekor katılımcı sayısına ulaşan GAİB eğitim programları, herkese açık online eğitimleri sayesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sınırlarını aşarak artık tüm yurda ve hatta yurt dışında yaşayan vatandaşlara ulaşma şansı buluyor. Pandemiyle birlikte hızlanan dijital dönüşüm sürecini eğitim faaliyetlerinin yanı sıra eğitim sonrasında hazırlanan ücretsiz katılım belgelerinin temin aşamasına da taşıyan GAİB, Türkiye'nin QR kodlu online katılım belgesi veren ilk resmi kuruluşu olarak yurdun dört bir yanından eğitimlere katılan kişilerin bu sertifikalara erişmelerini kolaylaştırdı.

Yaklaşık bir buçuk yıl içinde 100 webinar gerçekleştiren GAİB, aynı zamanda uzun soluklu eğitim faaliyetleriyle de dış ticaret sektöründe nitelikli personel istihdamına katkı sağlıyor. Pandemi öncesinde yüz yüze şekilde başlayıp artık tamamı online ortamda yürütülen uzun soluklu eğitimlerden arasında "Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi" ile "E-Ticaret ve E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi" yer alıyor. Şimdiye kadar 10 kez düzenlenen "Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi"nden toplam 195 kişi mezun olurken, 12 kez gerçekleştirilen "E-Ticaret ve E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi"nden mezun olanların sayısı ise 294'ü bulmuş durumda. İlerleyen dönemde mezun sayısını daha da artırmayı hedefleyen GAİB, mezunlarının dış ticaret sektöründeki istihdamını kolaylaştırma yolunda da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. - GAZİANTEP

GAİB 100'üncü eğitiminin özel konuğu İlber Ortaylı
GAİB 100'üncü eğitiminin özel konuğu İlber Ortaylı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Güneydoğu Anadolu, İlber Ortaylı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAİB 100'üncü eğitiminin özel konuğu İlber Ortaylı - Son Dakika Ekonomi


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