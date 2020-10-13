Galata Kulesi'ne restorasyon sonrası ziyaretçi akını - Son Dakika

Galata Kulesi'ne restorasyon sonrası ziyaretçi akını

13.10.2020 09:37
Galata Kulesi'ne restorasyon sonrası ziyaretçi akını, System.String[]

90 gün boyunca restorasyon nedeniyle kapalı olan Galata Kulesi'ne yeniden açılmasıyla beraber ziyaretçiler akın etti.

90 gün boyunca restorasyon nedeniyle kapalı olan Galata Kulesi'ne yeniden açılmasıyla beraber ziyaretçiler akın etti.

İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olan Galata Kulesi restore edilme amacıyla 90 gün boyunca kapalı kalmıştı. Restorasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber yeniden açılan Galata Kulesi adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Pandemi döneminde olmasına ve kapasitesinin yarısı kadar ziyaretçi kabul edilmesine rağmen özellikle yerli ve yabancı turistler hem kulenin yeni halini görmek hem de İstanbul manzarasının tadını çıkarmak için Galata Kulesi'nin yolunu tuttu. İçerisi baştan aşağı yenilenen kule görenleri hayran bıraktı. Kuleye gidenler seyir teraslarından sergilere, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından hazırlanan İstanbul resminden müze mağazasına kadar pek çok şeyi görme fırsatı yakaladı.

"EŞSİZ BİR İSTANBUL MANZARASI İÇİN GALATA KULESİ İLK NOKTALARDAN BİRİ OLACAK"

Pandemi ortamına rağmen kuleye inanılmaz bir ilgi olduğunu dile getiren Galata Kulesi Sorumlusu Hasan Karakaya, " Yaklaşık 90 gün süren restorasyon süreci boyunca Galata Kulesi'nin içinde daha önceki kullanımdan olan lokanta, restoran gibi eklentiler kaldırıldı. Bugün görülen rahat ulaşılabilen ve ziyaretçisinin ferah hissedebildiği bir düzenleme getirildi. Yeni bir sergileme ile düzenlemeler yapıldı. Bugün 6'ncı günündeyiz. Ziyaretçilerimize pandemi ortamında sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda ikazlarımız sürüyor. Bu ortamda kule inanılmaz bir ilgi görüyor. Limitli alıyoruz. Asansörlerimizle 4'ten fazla kişiyi yukarı çıkarttırmıyoruz. Ona rağmen ziyaretçi sayımız günlük 3 binlerde gezmeye başladı. Normal zamanlarda kule yeni düzenlemesiyle bunun iki katını alabilecek durumda. Pandemi süreciyle ilgili tüm hassasiyetler gösteriliyor. Ziyaretçilerimizi bekleriz. Eşsiz bir İstanbul manzarası için Galata Kulesi ilk noktalardan biri olacak. Biz de ziyaretçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız " diye konuştu.

"HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER"

Daha önce de buraya geldiğini ve restorasyonun güzel olduğunu ifade eden Emirhan Sağlıkoğlu, " Bu 4'üncü gelişim. Daha önce gezmiştim. Daha önce burada restoran vardı. Daha iyi olmuş. Çünkü burası bir gezi yeri. Bir seyir terası konmuş. Bu maketleri güzel yapmışlar. Daha önce o maketler yoktu. Aşağıya yeni gezi yerleri koymuşlar. Kız arkadaşımla beraber geldim. Herkesin görmesi gereken bir yer. Aynı anda hem Haliç'i hem de Boğazı görmek güzel bir manzara. Fotoğraf çekmek için de güzel bir yer. O yüzden herkese tavsiye ederim " dedi.

"BURASI TARİH KOKUYOR"

Emeği geçenlere teşekkür eden Elmas Aksu Karayel, " Çok mutluyuz. Sadece Türkiye değil dünyada tek burası. Tarih kokuyor. Tekrardan renove ve inove edilmesi çok güzel. Onun için çocukları getirdim. Hava da güzel. Hem de İstanbul'un büyüsü yerini görsünler. Daha önce geldik. Müze Kart'ın geçmesi çok güzel bir şey. Bence zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde olması gerekiyordu. Tam olarak gezmedik ama belli ki yenilenmiş. Çok güzel çalışma yapmışlar. Herkese teşekkür ederim. İstanbul'u seviyoruz " şeklinde konuştu.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

Galata Kulesi'ne restorasyon sonrası ziyaretçi akını
Galata Kulesi'ne restorasyon sonrası ziyaretçi akını
Galata Kulesi'ne restorasyon sonrası ziyaretçi akını

Restorasyon, İstanbul, Galata, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galata Kulesi'ne restorasyon sonrası ziyaretçi akını - Son Dakika

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