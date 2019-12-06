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Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme hareketleri ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda başlayacak karşılaşma için tesislerde kampa girdi.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:08 Kaynak: AA
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