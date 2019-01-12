Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Almanya'da Rb Leipzig ile Yenişemedi

Galatasaray, Almanya'da Rb Leipzig ile Yenişemedi

1 saat önce

STAT: Red BullHAKEM: Henry Müller (Almanya)RB LEIPZIG: Gulacsi (Dk. 46 Mvogo), Klostermann (Dk. 77 Atınç), Upamecano (Dk. 77 Augustin), Konate (Dk. 77 Veli), Halstenberg (Dk. 77 Sarrachi), Demme, Laimer (Dk. 46 Adams), Sabitzer, Bruma (Dk. 72 Cunha), Poulsen (Dk.

Galatasaray, Almanya'da Rb Leipzig ile Yenişemedi, System.String[]


STAT: Red Bull

HAKEM: Henry Müller (Almanya)

RB LEIPZIG: Gulacsi (Dk. 46 Mvogo), Klostermann (Dk. 77 Atınç), Upamecano (Dk. 77 Augustin), Konate (Dk. 77 Veli), Halstenberg (Dk. 77 Sarrachi), Demme, Laimer (Dk. 46 Adams), Sabitzer, Bruma (Dk. 72 Cunha), Poulsen (Dk. 84 Majetschak), Werner

GALATASARAY: İsmail, Mariano (Dk. 64 Ömer), Maicon, Donk, Linnes (Dk. 90 Mustafa), Belhanda (Dk. 46 Selçuk), Fernando (Dk. 46 Ahmet), Sinan (Dk. 84 Atalay), Ndiaye (Dk. 88 Celil), Yunus (Dk. Gökay), Feghouli (Dk. 72 Muğdat)

GOLLER: Dk. 34 Poulsen (RB Leipzig) - Dk. 55 Linnes (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Selçuk, Maicon (Galatasaray)

2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Red Bull Arena'da oynanan müsabakada ev sahibi takımın golü 34'üncü dakikada Poulsen'den gelirken, sarı kırmızılı takıma eşitliği sağlayan golü ise 55'inci dakikada Linnes kaydetti. Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma, 72'nci dakikada sakatlanarak yerini Cunha'ya bıraktı.

Öte yandan Almanya'da yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar, takımlarını özel maçta yalnız bırakmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:16 Kaynak: DHA

Leipzig, Bruma, Galatasaray, Almanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Norveçli Oyuncu Alexander Sörloth: Galatasaray Beni İstedi Ancak Ben Gent'i Seçtim Galatasaray, Hazırlık Maçında Leipzig ile 1-1 Berabere Kaldı

Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag Forması Giyen Josef Sural'ı Transfer Etti Arsenal, West Ham United'a 1-0 Yenildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 20:24:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Almanya'da Rb Leipzig ile Yenişemedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]