Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Asla 19.03 veya 19.07'de transfer açıklamayacağız - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Asla 19.03 veya 19.07'de transfer açıklamayacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, birçok konuda demeçler verirken; Beşiktaş'ın transfer ettiği Bernard Mensah üzerinden de göndermelerde bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Asla 19.03 veya 19.07'de transfer açıklamayacağız, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, birçok konuda demeçler verirken; Beşiktaş'ın transfer ettiği Bernard Mensah üzerinden de göndermelerde bulundu.

Mustafa Cengiz de Asist Analiz'den Arda Ün ve Evren Turhan'ın sorularını yanıtladı. Evren Turhan sözlerine; "Uzun zamandan beri başkanla tanışmak istiyordum, bugüne kısmet oldu. Bu röportaj için çok teşekkür ediyoruz. Sağlığınızı da iyi gördüm. İnşallah Galatasaray da daha iyi olacak." diyerek başladı.

Başkan Cengiz de bu sözlere teşekkür ederek; "Biz de seni tanıyoruz Evren. Kocaeli'den Galatasaray'a geldin. İyi bir futbolculuk geçmişiniz var. Orta sahamız da boş aslında. İyi bir antrenman yapıp çıksanız iyi olur aslında… Çünkü her sene bir şeyimiz eksik oluyor. Forvetsiz oynuyoruz, ligin en çok gol atan takımı oluyoruz. Defans eksik oluyor, en az gol yiyen takım oluyoruz. 2 ayımız daha var. Galatasaray'da transferler bitmez. Şunu söyleyebiliriz taraftarımıza; biz taraftarımızı en mutlu edecek çözümü bulacağız. Sadece orta sahada değil, bütün sahalarda…" ifadelerini kullandı.

Röportajın tamamı şöyle;

Evren Turhan: Tabii şimdi rakipler transfer yapıyor ama Galatasaray biraz daha sanki işi ağırdan alıyor…

"Olabilir. Norveç Milli Takımı kaptanı, Olympiakos'un kaptanı geliyor. Bizim adını yeni öğrendiğimiz futbolculardan daha az yer kaplıyor. Bu da medyatik algının yönetiminde, ibret alınası dersler veriliyor. Eleştirmiyorum tabii. Medya, istediği eleştiriyi özgürce yapabilir. Yabancıların bir sözü var. Underrated ve overrated. Türkçede olduğu değerden fazla değer gösterilen veya olduğundan az değer verilen. Bunu Türk futbolunda görüyoruz. İnsan yaşamında da görüyoruz. Sonunda su akar yolunu bulur diyoruz."

Arda Ün: Galatasaray'ın hedefi her zaman Avrupa. Avrupa'da ses getiren bir kulüp. Tüm yabancı futbolcular Galatasaray'da mücadele etmek istiyor. Tüm bunlar olurken; Galatasaray kadrosunu güçlendiriyor. Sizce bu sezon Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne adapte olabilecek mi bu kadro ile?

"Tabii ki Galatasaray'ın ana hedefi Şampiyonlar Ligi idi. Biz Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız için kendimizi başarılı görmüyoruz. Ama Avrupa Ligi de dünyanın en iyi 2. ligi. Evrensel anlamda. Biz orada kupa kaldırmış takımız. Üzerine de Süper Kupa almış bir takımız. İnşallah bunun tekrarını yaparız diye yola çıkıyoruz. Amacımız turu geçmek değil, en tepeye ulaşmak…"

Arda Ün: Galatasaray'ın harcama limitlerinde eli en rahat takım olduğu, gerek sosyal medyada gerekse basında yazılıp; çiziliyor. Bununla alakalı bazı şeyler söyleniyor. Sizce Galatasaray; bir eli yağda, bir eli balda bir kulüp mü?

"Asla. Galatasaray, şu an bizim 58 milyon Euro bütçemiz var. Bunu bizim, 40 milyon Euro'lara indirmemiz lazım. Biliyorsunuz vergi de çok yükseldi. Şu anda Avrupa'nın en yüksek vergi oranına sahibiz. Türkiye olarak. Bizim giderleri kesinlikle azaltmamız gerek çünkü gelirlerde pandemiden ötürü gelir düşüklükleri var. Özellikle kombine, hasılat gelirleri. Sponsorlar anlamında demiyorum. Bizim sponsorlarımız bu konu da müthişler. Siz de inşallah olacaksınız. Galatasaray'ın, evrensel marka değeri her zaman kendini gösteriyor. Galatasaray'ın ismi bir cazibe merkezi hala. İnşallah bu devam eder. İnşallah kombine satışları da… Passolig bu konuda izin vermiyor. Bu konuda rahatsızız. Bizim taraftarımız özellikle; kombine alırken, loca alırken maçların oynanmaması olasılığına karşı kendini taahhüt eder, feda eder… Onu tekrar talep etmez. Sözleşme de öyle. Sevgili iş ortağımız Passolig tarafında da yeniden değerlendirilerek; çünkü önümüzdeki dönem belli oranda seyirciye serbest bırakılacak, statlarda… Tabii bu hükümetin, Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin birlikte alacağı bir karar. Biz iyiye gitmesini umuyoruz ve umut ediyoruz."

Arda Ün: Bu sezon 10 numaralı formayı Emre Akbaba'ya verme gibi bir düşüncesi var mı teknik kadronun yoksa onun yerine 10 numara bir transfer yapılacak mı?

"Biz teknik kadronun bu bağlamdaki şeylerine asla karışmayız. Ne soyunma odasına gideriz, ne otobüse bineriz. Mecbur bazen uçakla dönüyorum. Ben kimseyi alanında rahatsız etmek istemem. Bizim yönetim olarak yapılanmamız bu şekilde. Teknik kadro kimi uygun görürse; o 10 numara oynar… Transfer bitmez. Teknik kadro, scout ekibinin tavsiyeleri doğrultusunda bize öneriler getirir. Biz de Galatasaray'ın mali ve sportif olanakları içerisinde düşünürüz. Transfer tek taraflı bir müessese değil. Bileşeni ve parametresi olan bir süreç. Transferler hem alım, hem satım olarak bitmez."

Arda Ün: Geçtiğimiz sezon yıllar sonra Kadıköy'de galibiyet elde etti. Bu da sizin döneminize denk geldi. Siz Fenerbahçe galibiyetini elde edilmeseydi de yine şampiyonluk yolunda şampiyon olsaydınız; hangisini tercih edersiniz? Yine Kadıköy'de Fenerbahçe'ye puan kaybı mı? Yoksa Galatasaray şampiyon olsun mu?

"Tabii ki Galatasaray şampiyon olsun. Önemli olan mali sorunlar. Biz enkaz edebiyatı yapmayalım. Şimdi enkaz alsaydık diyorum. İçi çürümüş bir yapı, onu düzeltiyoruz geldiğimizden günden beri. Geldiğimizden günden beri şampiyonluğa 24 saat sevindiğimizi hatırlamıyorum. 10. saatte başka bir problem vardı. Karşılaşıp onu halletmeye çalışıyorduk. Benim tüm hedefim, zevkle maç izlemek. Şimdi oturuyoruz maçta; golü yiyoruz 'Sfenks' golü atıyoruz Ramses'in mumyası… Yani vallahi böyle kalıyorum. Ayıp oluyor, misafire saygımızdan… Ben istiyorum ki; locada hareketli maç seyredeyim. Bunu sağlayacak bir yönetim gelirse biz onlara medyun-u şükran oluruz. Bizim de hedefimiz; gelecek yönetime sağlıklı bir Galatasaray bırakmak. Hem sistem olarak, hem mali yapı olarak, hem sportif olarak. Bu bir ayrı bir ruh olayı. Bunu ancak yaşayan bilir. Başkasına baksan biz zaten normal insanlar değiliz."

Arda Ün: Beşiktaş'ın dün 19.05'te Mensah transferini açıklaması var. Saat olarak özellikle seçildi. Galatasaray yine Emre Kılınç'ı transfer etti, çok büyük transferlere imza atıyor. Galatasaray, 19.03'te veya 19.07'de transfer açıklaması yapar mı? Böyle bir planlama var mı?

"Biz asla öyle bir şey yapmayız. Ben ayrıca Beşiktaş'ımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim kuruluş tarihimizi hatırlattığı için; onlara çok özel teşekkürlerimi iletiyorum…"

Arda Ün: E-spor'a tutkunuz devam ediyor Başkanım. Bununla ilgili olarak hala vaktinizi FIFA'ya PES'e ayırıyor musunuz?

"Ayıramıyorum 2 senedir. En son ağzımın payını şey de aldım. Anlatmıştım… Ben World of Warcraft'ta en yüksek levellerde olan bir insanım. Artık bıkmıştım bunlarla oynamaktan. Gerçi yenileri gelmiştir. Yükleyecek vaktim yok. 5-6 saat sürer. İlk çıktığında ben girdim PUBG'ye. Yarım saat bekliyorduk, uçak dolsun diye. Paraşütten atlıyoruz, 3 adım atıyoruz. Pat ölüyoruz. Sonra ben uyandım. Ben şark kurnazlığı yaptım. Bunların hepsi pusu kuruyor bana. Ben de bir yer buldum, bekliyorum… Sonra bir anons yapılıyor, 'Kapsama alanı çıkıyor, siz kapsama alanının dışındasınız' diye. Meğerse şemsiye daralıyormuş, ben yine dışarda kaldım yine öldüm. Bu arada Galatasaray'a başkan olduk. PUBG'de 1 adım atamadık…"

Arda Ün: Galatasaray'ın bu sezonki en büyük projesi ne olacak?

"En büyük projemiz; mali durumu düzeltmek. Pandemiye karşı kulübü yine en çok harcama limitine sahip olmak için gelecek yıl da içinde tutmak. ve en büyük projemiz; şampiyon olmak."

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:02

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Asla 19.03 veya 19.07'de transfer açıklamayacağız - Son Dakika Spor
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