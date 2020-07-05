Galatasaray'da 6 eksik, rakip Trabzonspor! Öne çıkan iddaa tahmini ise...

Bu bir ilandır



GALATASARAY - TRABZONSPOR



Galatasaray'da salgın arasından dönüş hiç hesaplandığı gibi olmadı.



Fernando Muslera ve Florin Andone sakatlandı, Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi "bir anda" sona erdi. Mario Lemina ve Radamel Falcao'nun sakatlıkları nüksetti, Adem Büyük ise cezalı...



İyi haber Marcao iyileşti ve TD Fatih Terim forma verirse ilk 11'deki yerini alabilecek.



Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynayan Emin Bayram da hazır kıta bekliyor. Terim eğer Donk'u orta sahaya kaydırmazsa, Emin Bayram yedekte bekleyecek ve orta alanda Taylan Antalyalı'yı izleyeceğiz.



Falcao ve Andone'nin sakatlıkları, Onyekuru'nun gidişi, Adem Büyük'ün cezası derken hücumun en ilerisinde ise Emre Akbaba görmemiz şaşırtıcı olmaz.



Trabzonspor ise Göztepe ve Fenerbahçe galibiyetleriyle hem lige hem de kupaya iyi bir geri dönüş yapmıştı ancak önce Alanyaspor deplasmanında, ardından da iç sahada Ankaragücü karşısında 2'şer puan bıraktı ve Başakşehir'in Galatasaray beraberliği sonrası Antalyaspor'u da yenmesiyle zirvenin 5 puan gerisinde (1 maçı eksik) TT Stadı'na çıkacak.



Sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme, İstanbul kafilesinde yer aldı. Durumları maç saati netlik kazanacak.



Sağ bek Joao Pereira ile stoper Majid Hosseini cezalı. TD Hüseyin Çimşir'in sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'ye, stoperde ise "Da Costa & Campi" ikilisine görev vermesi bekleniyor.



Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda yaptığı puan kayıplarıyla dikkat çeken Trabzonspor, son 2 lig maçında da aynı durum nedeniyle 4 puan kaybedip zirveyi Başakşehir'e kaptırdı.



%25'lik kesim ligde 14 maçtır kaybetmeyen, bu 14 maçın 9'unu kazanan bordo-mavililere güveniyor...



Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın antrenmanda minyatür kaleye attığı inanılmaz gol! İzleyelim...











