Galatasaray'da acil önlem paketi! Teklifler yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da acil önlem paketi! Teklifler yapıldı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da acil önlem paketi! Teklifler yapıldı

14 dakika önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Yeni tip koronavirüs salgınının futbol ekonomisine verdiği zarar nedeniyle harekete geçen G.Saray, alınan tedbir paketini tamamladı ve herkese sundu.

Galatasaray'da acil önlem paketi! Teklifler yapıldı, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Yeni tip koronavirüs salgınının futbol ekonomisine verdiği zarar nedeniyle harekete geçen G. Saray, alınan tedbir paketini tamamladı ve herkese sundu. Futbolcular ve A takım profesyonellerinden indirim talep eden Galatasaray mali disiplin adına acil önlem paketiyle kapıyı çaldı. Yönetim bu olağanüstü süreç nedeniyle üç istekte bulundu.


15 Mart'a kadar olan kısım verilecek


Ligin geri kalanı için ortaya çıkan hak edişlerden yüzde 30 feragat edilmesi: Galatasaray, tüm futbolculara ve A takım profesyonellerine 15 Mart 2020 tarihine kadar olan hak edişlerinin tamamını ödeyecek. Sarı kırmızılılar bunun garantisini verdi. Ancak sunulan teklifte oyunculardan ligin geri kalan 2.5 aylık bölümü için yüzde 30 indirime gitmeleri istendi.


'Paraları haziran ayında yatıralım'


Oyuncuların son 2.5 aylık alacaklarının ötelenmesi ve ligin yeniden başlaması ile ödemelerin yapılması: Süper Lig'de mali açıdan ödemeleri en düzenli yapan kulüplerden biri olan Galatasaray, oyuncularına geçmişe dönük en az borcu olan takımların başında geliyor. Sarı kırmızılılar, futbolcularına yaptığı teklifte önemli bir istekte daha bulundu. Ligin durdurulması ile geliri şu anda neredeyse '0' noktasına inen Galatasaray, futbolcularına alacaklarının sezonun yeniden başlaması ile ödenmesini teklif etti. Galatasaray, 2.5 aylık alacakların haziran ayına ötelenmesi ve ligin yeniden başlaması ile ödemelerin yapılmasını masaya sundu.


8 oyuncu dışında herkesi kapsıyor


Sözleşmesi olan futbolcuların kontrat süresi boyunca imza altındaki alacaklarında yüzde 30 indirime gitmeleri: Kontratı sona erecek 8 futbolcu dışındaki oyunculara ise daha kapsamlı bir paket sunuldu. Sözleşmesi devam eden oyunculardan kontrat maliyetlerinde yüzde 30 indirime gitmeleri istendi. Tüm oyuncuların yıllık garanti ücretlerinin aşağıya çekilmesi istenirken başarı bonusu maddelerine ise dokunulmayacağı iletildi. Sunulan kapsamlı teklif paketinin ardından sarı kırmızılılar bu konuda aceleci davranmazken oyuncularından şimdi geri dönüş bekliyor. Hazırlıklarını yapan Galatasaray Kulübü, ay başına kadar bekleyip futbolcularından gelecek yanıta göre adımlarını atacak.


Oğulcan Çağlayan ile devam etmeyeceğiz


Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Oğulcan Çağlayan ile ilgili Çaykur Rize cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı kırmızılılarla anlaştığı öne sürülen Oğulcan ile ilgili olarak, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 07:41 

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