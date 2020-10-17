Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

MR sonucunda olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları nedeni ile dünü tedaviyle geçiren Omar Elabdellaoui , bugün kondisyonerler eşliğinde salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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