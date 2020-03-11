Galatasaray'da mart ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da mart ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi - Son Dakika Spor

Galatasaray'da mart ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi

6 saat önce

Galatasaray'da mart ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray'da mart ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi, System.String[]
Galatasaray'da mart ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek, Faruk Süren ve divan üyeleri katıldı.

Toplantıda sarı kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Kaan Kançal katılım gösterdi.

Toplantıda söz alan üyeler, genel olarak kulübün mali durumu, amatör branşlar ve futbol takımı hakkında konuşmalar gerçekleştirirken, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu sarı kırmızıların Fenerbahçe deplasmanında 21 yıl sonra aldığı galibiyet hakkında ezeli rakiplerine göndermede bulundu ve "Uzun zamandır şeytanın bacağını kıramamıştık. Anadolu deplasmanından uzun bir süre sonra zaferle döndük. Sevincimiz oldukça fazla. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CENGİZ VE ÖZBEK ARASINDA TARTIŞMA

Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kuruluna Başkan Mustafa Cengiz ile sarı kırmızılı kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek'in tartışması damga vurdu.

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, kendisine yöneltilen 'Galatasaray'ın hisselerini sattı' söylemine cevap verdi ve şu açıklamalarda bulundu: "Dursun Özbek hisseleri sattı demek için bana bu teklifi yapmışlar. Bana verdikleri vekaletin bugün ne anlama geldiğini çok iyi anladım. Mustafa Cengiz başkanımızın kırmızı çizgisi hisse satışı, buna gitmek istemeyiz; biz vekalet verelim sen sat, dediler."

Bu açıklamaların üzerine kürsüye gelerek konuşma yapan başkan Cengiz, Özbek'in bu açıklamalarına cevap verdi ve "Dursun Özbek öyle bir anlatıyor ki, kendisini tuzağa düşürdüğümüzü söylüyor. Evet, satacaksan hisseyi sen sat biz satmayız dedik" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz arasında kısa bir tartışma yaşandı. Mustafa Cengiz, Hamamcıoğlu'na "Laf atmayın! İzin verin konuşayım. Bana hakaret eden kişi, benim hakaret ettiğimi söylüyor. Ben kime hakaret ettim arkadaşlar çıkın söyleyin" çıkışında bulundu.

Toplantı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından akşam saatlerinde sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Toplantıdan detaylar


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:01 Kaynak: DHA
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