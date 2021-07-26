Galatasaray'da oynamak istediğini belirten Morutan'ın menajerinden heyecan yaratan paylaşım

Morutan da adım adım Galatasaray'a yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılı takımın Cicaldau transferinden sonra Romanya'dan ikinci takviyesi Olimpiu Morutan olacak gibi gözüküyor. İki gündür hem Steau hem de futbolcu cephesinden peş peşe açıklamalar geliyor. Morutan da Galatasaray'da oynamaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

BOMBAYI BIRAKTI

Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, transfer dedikodularının konuşulduğu sırada zamanlası manidar bir paylaşım yaptı. Futbolcunun menajeri Sarı-Kırmızılı futbol topu paylaşarak transferle ilgili bir nevi sinyal yaptı.