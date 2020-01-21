Galatasaray'da son dakika! Son mesajın ardından Arda Turan... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da son dakika! Son mesajın ardından Arda Turan... - Son Dakika Spor

Galatasaray'da son dakika! Son mesajın ardından Arda Turan...

6 saat önce

Fatih Terim'in, Denizlispor maçı sonrası "Arda ikinci bir şansı hak ediyor.

Galatasaray'da son dakika! Son mesajın ardından Arda Turan..., System.String[]

Fatih Terim'in, Denizlispor maçı sonrası "Arda ikinci bir şansı hak ediyor. Ancak taraftarından camiasına kadar herkesin ortak kararı olmalı" sözlerinin ardından dün de Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan bir açıklama yayınladı.


"Bu transferde Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır" diyen ultrAslan, "Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" ifadesini kullandı.  Milli futbolcu da Twitter hesabından yanıt verip, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" mesajını yazarak geri dönüşünün fitilini ateşledi.


Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yönetimin, bugün Arda'nın transferini açıklaması bekleniyor. Arda Turan, 9 yıl sonra yuvaya dönmüş olacak.


Hagi ile sinyali verdi


Arda, ultrAslan'ın destek çağrısına, G. Saray'da top toplayıcılık yaparken Hagi'nin gol attığı maçta sevindiği bir fotoğrafını paylaşıp "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" mesajını verdi.


En karlısı Galatasaray


2019-2020 sezonu için ilk 6 ayın finansal raporları açıklandı. Galatasaray 75.8 milyon TL ile en çok kar eden kulüp oldu. Trabzonspor 69 milyon TL, Fenerbahçe de 26.6 milyon TL kar etti. Beşiktaş'ın ise 151 milyon TL zarar ettiği açıklandı.

Galatasaray, Denizlispor, Fatih Terim, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:06 
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