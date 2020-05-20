Galatasaray'da son yapılan kopronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Galatasaray'da teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara yapılan son koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, antrenmanlara yarın itibariyle başlanacağı belirtildi.