Galatasaray'da yeni üyeler için berat töreni yapıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da yeni üyeler için berat töreni yapıldı

6 saat önce

Galatasaray Kulübünde 400 yeni üye için berat töreni yapıldı.

Galatasaray'da yeni üyeler için berat töreni yapıldı, System.String[]

Galatasaray Kulübünde 400 yeni üye için berat töreni yapıldı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törene, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve eski başkanlardan Alp Yalman da katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, başkan olarak ikinci kez yeni üyelere belgelerini takdim edeceğini belirterek, "Çok değerli büyüğümüz Ali Sami Yen'in dediği gibi, Galatasaraylı olmak, bir renge sahip olmaktır. Bence sadece bir renge sahip olmak da değil, bir kültüre, duruşa ve karaktere sahip olmaktır. Bu, örnek bir karakter ve duruştur. Toplumda pozitif anlamda ayırt edici bir karakterdir. Galatasaraylı olmak, kurallara uymak demektir. Devletine ve milletine Çanakkale'de olduğu gibi sahip çıkmaktır. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş ise 400 yeni üyeye beratlarının verileceğini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından, yeni üyelere beratları takdim edildi. İlk berat takdimini, kulübün en yaşlı üyesi 102 yaşındaki Fuat Diriker gerçekleştirdi.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Necati Ateş de berat takdim edilenler arasında yer aldı.

Mustafa Cengiz, Tevfik Fikret, Ali Sami Yen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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