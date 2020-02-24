Galatasaray, Fatih Terim ile tarih yazıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Fatih Terim ile tarih yazıyor - Son Dakika Spor

Galatasaray, Fatih Terim ile tarih yazıyor

7 saat önce

Deneyimli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da hem Avrupa hem de Türkiye'de imza attığı birçok önemli başarıya bir yenisini, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de ekledi.

Galatasaray, Fatih Terim ile tarih yazıyor, System.String[]

Deneyimli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da hem Avrupa hem de Türkiye'de imza attığı birçok önemli başarıya bir yenisini, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de ekledi.


Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 22 Aralık 1999'da yendiği maçtan sonra Kadıköy'de çıktığı 23 karşılaşmayı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısındaki bu kötü seriye yine tecrübeli teknik adam ile son verdi.


Terim'in ilk döneminde 1999 yılında alınan galibiyetten sonra sarı-kırmızılı takımda görev yapan teknik direktörler Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Erik Gerets, Karl Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Roberto Mancini, Hamza Hamzaoğlu ve Jan Olde Riekerink, Kadıköy'de 3 puan sevinci yaşayamamıştı.


Fatih Terim de Galatasaray'da iki ve üçüncü dönemindeki 5 maç ile dördüncü dönemindeki ilk 2 müsabakada Fenerbahçe deplasmanında galibiyet görememişti.


Avrupa'daki ilk kupayı kazandırdı


Galatasaray, Türk futbolunun uluslararası arenadaki en büyük başarısına Fatih Terim yönetiminde ulaştı.


Sarı-kırmızılı takım, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getirdi.


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2012-2013 sezonunda Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynadı.


Süper Lig'de 8 şampiyonluk


Fatih Terim, Galatasaray ile Süper Lig'de 8 kez mutlu sona ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.


Galatasaray'daki ilk döneminde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.


Tecrübeli teknik adam, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da Galatasaray'ı zirveye taşıdı ve 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.


Lig tarihinde Terim'den sonra en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör ise Trabzonspor ile 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı.


Türkiye Kupası'nda da rekora ortak


Fatih Terim, Türkiye Kupası'nda da en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörler rekoruna ortak. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında 1999, 2000 ve 2019 yılında olmak üzere Türkiye Kupası'nda üç kez mutlu sona ulaştı. Fatih Terim, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler rekorunu Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman ile paylaşıyor.


20 kupa kazandı


Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde toplam 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.


Galatasaray, UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra 57 taraftar hakkında yasal işlem yapıldı
Fenerbahçeli taraftarlardan "Satmayın beni" diyen Ali Koç'a büyük destek Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon Elneny'nin yerine Fatih'i oynatacak

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:42:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Fatih Terim ile tarih yazıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]