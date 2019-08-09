Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Floransa'ya ulaştı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, Floransa'ya ulaştı

44 dakika önce

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina karşılaşması için İtalya'nın Floransa kentine ulaştı.

Galatasaray, Floransa'ya ulaştı, System.String[]
Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina karşılaşması için İtalya'nın Floransa kentine ulaştı. Bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan Bologna havalimanına hareket eden sarı-kırmızılı ekip, 1 saatlik kara yolculuğu sonunda Floransa'ya vardı.
Galatasaray Futbol Takımı,  İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00'de başlayacak.
DIAGNE DE KAMP KADROSUNDA
Afrika kupasından sonra teknik direktör Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antremanlara katılan Diagne, Fiorentina ile oynanacak kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Galatasaray'ın geliş görüntüleri


Galatasaray, Fiorentina, Floransa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Spartak Moskova, Diagne'nin istediği rakamı duyunca transferden vazgeçti!
Galatasaray'a Bakayoko'dan kötü haber geldi! Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut, Falcao için Monaco'ya gidiyor Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:48:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Floransa'ya ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]