Son Dakika Haberleri: Galatasaray Hatay'da Mağlup

Galatasaray Hatay'da Mağlup

3 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelede oyun üstünlüğü kuran Hatay, maçı 85-70 kazandı.

KÜNYE

Salon: Antakya Hakemler: Tekin Özübir xx, Mustafa Akıllıoğlu xx, Emir Can Özkan xx Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris xxx 15, Yeliz Doğan x, İlsu Darıcıoğlu x, Snytsına xxx 11, Cansu Köksal xxx 23, Hülya Çoklar x 2, Gizem Başaran x 3, Merve Aydın xx 5, Abdelkader xxx 18, Marıca Gajıc xxx 8 Galatasaray: Eda Şahin x, Şerife Onar x, İremnaz Topuz xx 7, Sinem Taş x, Işıl Alben xx 6, Farhıya Abdı xxx 20, İnci Güçlü x 2, Monika x, Vıctorıa xxx 15, Jefferson xxx 20 1. Periyot: 21-23 (Galatasaray lehine) Devre: 41-40 (Hatay lehine) 3. Periyot: 60-57 (Hatay lehine)

(Mehmet Bayrak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:36 Kaynak: İHA

Türkiye, Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Hatay, Güncel
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