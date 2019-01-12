Son Dakika Haberleri: Galatasaray Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

Galatasaray Hazırlık Maçında Berabere Kaldı

8 dakika önce

Galatasaray, Almanya ekibi RB Leipzig ile oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray Hazırlık Maçında Berabere Kaldı, System.String[]
Galatasaray, Almanya ekibi RB Leipzig ile oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Almanya'da oynanan maçta ilk etkili atak 2. dakikada ev sahibinden geldi. Poulsen'in pasıyla topla buluşan Werner'in şutu yan ağlarda kaldı. Ndiaye, 18. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla şansını neden ancak ancak top, Gulacsi'de kaldı. Alman ekibinin 34. dakikada savunma arkasına attığı top için İsmail kalesini terk etti. Kaleciyi aşan topu savunma uzaklaştırdı. Poulsen önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve RB Leipzig soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısında Sinan'ın pasında topla buluşan Linnes, sol kanattan 55. dakikada topla hızlı bir şekilde ilerledi. Rakip ceza alanına girerek düzgün bir vuruş yapan Linnes eşitliği sağladı. Ev sahibi ekipte Werner 75. dakikada Adams'a aktardı. Ceza sahasında topla buluşan Adams, çektiği sert şut etkili olmadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Leipzig, Almanya, Galatasaray, Spor
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